Putin desafía a Zelenski: “Si quiere reunirse conmigo, que venga a Moscú”

Moscú, Rusia.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este miércoles que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, si este viaja a Moscú.

"Si Zelenski está preparado (para reunirse), que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar", dijo el jefe del Kremlin en una rueda de prensa en Pekín, donde participó en festejos con ocasión del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Putin, cuya comparecencia ante los medios rusos fue retransmitida en directo por televisión, reconoció que el líder estadounidense, Donald Trump, le había pedido celebrar una reunión con Zelenski.

"Donald me pidió celebrar tal encuentro si fuera posible. Respondí que sí, es posible", afirmó.

Putin aseguró que nunca ha descartado la posibilidad de una reunión con Zelenski, aunque se preguntó si esta tendría "algún sentido".

Al mismo tiempo, durante la comparecencia el presidente ruso puso en duda la legitimidad de su homólogo ucraniano por permanecer en el cargo más allá del término presidencial.