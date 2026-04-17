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Trump advierte que podría no prorrogar el alto el fuego sin acuerdo antes del miércoles

En medio de las tensiones con Irán, Donald Trump advirtió que el alto el fuego podría no continuar si no se concreta un acuerdo antes del miércoles

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 21:54 -
  • Agencia EFE
Trump advierte que podría no prorrogar el alto el fuego sin acuerdo antes del miércoles

Donald Trump, advirtió que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz, en medio de la octava semana de conflicto.

 Foto: EFE
Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz para poner fin al conflicto, que entra en su octava semana.

Trump dijo que no sabía concretamente qué haría si no hay un acuerdo antes del fin del cese al fuego pero que "quizás no lo prorrogue", cuando fue consultado por periodistas en su regreso a la Casa Blanca esta noche.

"Quizá no lo prorrogue. Así que tenemos el bloqueo y, por desgracia, tendremos que volver a lanzar bombas", concluyó el republicano.

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Además, el mandatario aclaró que el alto al fuego entre Líbano e Israel no está condicionado con el progreso de las conversaciones con Irán.

Durante la jornada, Trump había adelantado a medios locales que esperaba una nueva ronda de negociaciones durante el fin de semana para encontrar un acuerdo definitivo y más tarde publicó que Irán había notificado de la apertura total del estrecho de Ormuz.

En un evento electoral en Arizona, el republicano minimizó las diferencias actuales con Teherán en busca de hacer entender que un acuerdo está cerca de concretarse.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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