Tres casos sospechosos de hantavirus serán trasladados a Países Bajos

Bruselas, Bélgica

Las autoridades de Países Bajos se preparan para recibir este miércoles a los tres pasajeros del crucero MV Hondius sospechosos de estar contagiados por el brote de hantavirus, entre ellos dos en estado grave, tras ser evacuados del buque y transportados en aviones ambulancia.

Se trata de un ciudadano neerlandés de 41 años que ejercía como médico del crucero, un británico de 56 y un alemán de 65 años, según informaron el Ministerio de Exteriores de Países Bajos y la operadora del crucero.

De los tres, dos cuentan con síntomas graves (aunque no han sido confirmados como infectados por hantavirus por el momento) y uno no presenta síntomas pero es sospechoso de haberse contagiado tras mantener contacto cercano con un pasajero fallecido a bordo el pasado día 2, detalló la firma neerlandesa Oceanwide Expeditions.

Los tres pasajeros son transportados a Países Bajos en dos aviones ambulancia desde Cabo Verde, en cuya costa permanece anclado el crucero tras ser denegado su amarre en puerto por las autoridades del país africano.

La llegada de los aviones está prevista en la tarde de este miércoles en Países Bajos y se espera que el Centro Médico Universitario de Leiden sea el destino de uno de los dos enfermos graves, mientras que el ciudadano alemán será trasladado a Düsseldorf (Alemania), según la cadena estatal holandesa NOS.