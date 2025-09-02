Huracán Kiko: origen y a dónde se dirige

Florida, Estados Unidos.

La tormenta tropical Kiko se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, en el océano Pacífico, la madrugada de este martes.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami, el fenómeno presenta vientos sostenidos de 120 km/h y no representa un riesgo directo para tierra firme.

Kiko se encuentra a 2.965 kilómetros al este de Hawái y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 11 km/h.

El undécimo ciclón de la temporada, se formó el pasado domingo en el océano Pacífico, frente a las costas de Baja California Sur, en el noroeste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo precisó que "debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Este ciclón tropical no genera efectos en nuestro país ni representa peligro para costas nacionales", remarcó en otro comunicado sobre las condiciones meteorológicas actuales.

Por separado, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés) estimó que el desplazamiento al oeste de Kiko, -lejos de las costas mexicanas-, continúe durante los próximos días, y no descartó que el sistema pueda convertirse en huracán categoría 2 en las próximas 48 horas.