La tormenta tropical Edouard toca tierra en Luisiana, en el sur de Estados Unidos

Miami. La tormenta tropical Edouard tocó tierra este martes en la costa del estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, con vientos de hasta 95 kilómetros por hora, y se prevé que dejé fuertes lluvias, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés). Las imágenes por satélite indican que el centro de la tormenta tropical Edouard alcanzó la costa alrededor de las 14:20 hora local (19:20 GMT) cerca de la comunidad pesquera de Johnson Bayou, ubicada en la parroquia de Cameron, próxima a la frontera entre Luisiana y Texas. El organismo, con sede en Miami, mantiene varios avisos vigentes por condiciones de huracán entre High Island, en Texas, y la localidad de Cameron, en Luisiana, además de una advertencia de tormenta tropical desde Port Bolivar, Texas, hasta la línea entre las localidades de Vermilion e Iberia, Luisiana.

La tormenta también podría dejar entre 7,6 y 15,2 centímetros (3 y 6 pulgadas) de lluvia, con máximos de hasta 22,9 centímetros (9 pulgadas), en partes de la costa superior de Texas y el centro-este de ese estado, mientras que el suroeste de Luisiana podría recibir entre 5,1 y 10,2 centímetros (2 y 4 pulgadas). Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas, especialmente en zonas bajas y urbanas, además de posibles desbordamientos de ríos, advirtió el NHC. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El organismo también emitió una alerta por marejada ciclónica desde High Island, Texas, hasta el límite entre las parroquias de Vermilion y Cameron, en Luisiana.