Tifón Champi deja un muerto, 163 heridos y casi 1,000 vuelos cancelados en Taiwán

Taipéi, Taiwán. Al menos una persona falleció y otras 163 resultaron heridas en Taiwán por el tifón Champi , una tormenta que, si bien ha perdido intensidad en las últimas horas, ha obligado a cancelar cerca de un millón de vuelos y ha paralizado las clases, la actividad laboral y los mercados financieros de la isla. Según el último balance del Centro Central de Operaciones de Emergencia (CEOC) , replicado por el periódico local Liberty Times, el fallecido es un hombre que fue arrastrado el jueves por las olas en la isla de Xiaoliuqiu, en el condado sureño de Pingtung, mientras que la mayoría de los heridos sufrieron caídas en moto o accidentes de tráfico. El organismo también ha registrado 1.726 incidentes de diferente consideración en el territorio insular, en gran parte relacionados con servicios básicos, infraestructuras o caída de árboles.

El Centro Central de Respuesta a Desastres de Taiwán informó de que hasta las 14:00 hora local (06.00 GMT) se había evacuado a 2,639 personas, la mayoría (934) pertenecientes a la ciudad norteña de Nuevo Taipéi. La eléctrica estatal Taipower, por su parte, indicó que más de 100,000 hogares se habían quedado sin suministro eléctrico en algún momento de la tormenta, aunque más del 75% habían recuperado el servicio al final de la tarde, de acuerdo a cifras recopiladas por la agencia de noticias CNA. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A las 19:15 hora local (11:15 GMT), el tifón se encontraba a unos 130 kilómetros al este del condado oriental de Yilan y avanzaba en dirección norte-noreste con vientos máximos sostenidos de unos 155 kilómetros por hora (km/h) cerca de su centro y rachas de hasta 190 km/h, según la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán.