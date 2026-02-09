Suben a 18 los muertos por el frío en la ciudad de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos

"Cada vida perdida es una tragedia y seguiremos pensando en sus familias", aseguró Mamdani en unas declaraciones recogidas por la prensa local.

Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, informó este lunes de que ya son 18 los fallecidos por la ola de frío que azota la ciudad y otras partes del noroeste del país.

La Oficina del Médico Forense de Nueva York reveló hoy que cinco de los fallecidos por las gélidas temperaturas murieron a causa de una hipotermia entre el 24 y el 26 de enero.

En el caso de tres de los afectados influyó en sus muertes el consumo de alcohol, mientras que también contribuyó a la muerte de otra persona el consumo de metanfetamina.

Este fin de semana llegó al noroeste de Estados Unidos un nuevo frente ártico que llevó a la Gran Manzana a experimentar temperaturas máximas de -16 grados Celsius (3ºF), con una sensación térmica de hasta -25ºC (-13ºF).

Mamdani indicó ayer en sus redes sociales que la temperatura en Nueva York era más fría que en algunas partes de la Antártida.

"Hasta que las temperaturas suban, les pido a todos que sigan tomando precauciones adicionales. Manténganse seguros, quédense en casa y sigamos cuidándonos los unos a los otros", agregó.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) apuntó que el frente ártico está abandonando la región y que, pese a que las temperaturas se mantendrán frías esta noche, el cielo estará despejado y habrá vientos más suaves.

Ayer, Mamdani anunció que se han abierto en la ciudad 60 plazas nuevas en albergues, además de un centro de calentamiento adicional.