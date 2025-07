Sismos causan daños a casas y carreteras en Guatemala

Ciudad de Guatemala.

El sur de Guatemala presenta algunos daños en las estructuras de viviendas y derrumbes en carreteras por los dos fuertes sismos registrados el martes, mientras muchos vecinos de la zona temen por nuevos movimientos telúricos.

"Nuestra casa tiene daños en tres niveles. No hemos hecho cálculos de cuánto va a tocar reconstruir, pero sí tenemos bastantes pérdidas", contó a EFE Héctor García, un vecino del municipio de Palín, en el departamento (provincia) de Escuintla, sede del epicentro de los dos temblores del martes.

Las grietas son visibles en el interior de la vivienda de García, producto de los sismos de la tarde del martes, de magnitud 5,2 y 5,7 en la escala abierta de Richter.

"No podemos estar así. Esta estructura no aguantaría otro temblor como los que tuvimos. Esto ya no aguanta. Toca mudarnos por la seguridad de nuestra familia", añadió García.

Los daños más fuertes por los movimientos del martes se encuentran precisamente en Escuintla y también en el departamento aledaño de Sacatepéquez.