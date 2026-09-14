Sismo de magnitud 4,8 se registra en frontera entre Perú y Ecuador

Lima, Perú. Un sismo de magnitud 4,8 se sintió este lunes en la frontera amazónica de Perú y Ecuador, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, de acuerdo con la información proporcionada por las fuentes oficiales.

El temblor se registró a las 14:16 hora local (19:16 GMT) con un epicentro localizado a 112 kilómetros al oeste de la localidad de Andoas, ubicada en la región peruana de Loreto, la más extensa del país, según los datos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico se originó a una profundidad de 117 kilómetros bajo la superficie terrestre y fue percibido en Andoas con una intensidad leve, de grado III en la escala de Mercalli.