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Sismo de magnitud 4,8 se registra en frontera entre Perú y Ecuador

Un sismo de magnitud 4,8 se registró este lunes en la frontera amazónica entre Perú y Ecuador, sin reportes de daños personales o materiales hasta el momento

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 16:30 -
  • Agencia EFE
Sismo de magnitud 4,8 se registra en frontera entre Perú y Ecuador

Un sismo de magnitud 4,8 se sintió este lunes en la frontera amazónica de Perú y Ecuador.

Lima, Perú. Un sismo de magnitud 4,8 se sintió este lunes en la frontera amazónica de Perú y Ecuador, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, de acuerdo con la información proporcionada por las fuentes oficiales.

El temblor se registró a las 14:16 hora local (19:16 GMT) con un epicentro localizado a 112 kilómetros al oeste de la localidad de Andoas, ubicada en la región peruana de Loreto, la más extensa del país, según los datos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico se originó a una profundidad de 117 kilómetros bajo la superficie terrestre y fue percibido en Andoas con una intensidad leve, de grado III en la escala de Mercalli.

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No obstante, el mismo sismo fue reportado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador como de magnitud 5,5.

Tanto Perú como Ecuador se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que discurre en el contorno de ese océano y que concentra más del 80 % de la actividad sísmica mundial por la interacción de diversas placas tectónicas.

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