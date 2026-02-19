Sheinbaum asegura que Fuerzas Armadas son “garantía” de independencia de México

Ciudad de México, México

“Hoy que vivimos en un mundo complejo donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto nuestras fuerzas armadas son garantía de que México decidirá su destino en independencia”, señaló la mandataria, durante la conmemoración del Día del Ejército Mexicano en el central estado de Puebla.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que las Fuerzas Armadas son “una garantía” de que México decidirá su destino con independencia, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y “presiones externas”.

La gobernante mexicana situó el origen del Ejército Mexicano en uno de los momentos más críticos de la historia nacional: el golpe de Estado de 1913 contra el presidente Francisco I. Madero, en plena Decena Trágica.

Recordó que la traición de Victoriano Huerta y la intervención del entonces embajador estadounidense Henry Lane Wilson vulneraron la soberanía nacional.

“Aquella intervención vulneró nuestra soberanía en un momento crítico y facilitó la imposición de un régimen nacido de la traición”, señaló.

La presidenta subrayó que ese origen histórico explica el papel contemporáneo de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país.

En un escenario global complejo, sostuvo, su función no se limita a la defensa del territorio.

Añadió que “la soberanía no es una consigna abstracta, es la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposiciones”, y vinculó esa definición con el papel activo del Ejército en tareas de seguridad pública, infraestructura estratégica y atención a desastres.

Sheinbaum destacó que el Ejército “no solo defiende fronteras, también apoya la seguridad pública y construye futuro”, al participar en la edificación de hospitales, aeropuertos y proyectos ferroviarios.

Cada una de esas acciones, dijo, constituye una expresión concreta de soberanía en acción.

En el mismo acto, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa (Defensa), subrayó que el país necesita a sus Fuerzas Armadas para preservar su estabilidad institucional.

“México requiere de sus Fuerzas Armadas, requiere de este Ejército que surgió para defender a la patria, para asegurar la permanencia de las instituciones y para sostener con lealtad inquebrantable a la República”, afirmó.

El mando militar llamó a conservar el legado histórico de la institución y a actuar con firmeza frente a los desafíos actuales.

“Recordemos con orgullo nuestro pasado, afrontemos con firmeza nuestro presente para encarar con determinación nuestro futuro. Hagámoslo por las familias mexicanas, por la sociedad, pero sobre todo por todo lo que representa nuestro querido y amado México”, expresó.