México anuncia "más apoyo" a Cuba ante "injustas" sanciones de Estados Unidos

Ciudad de México, México

"Sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta", declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba , al tiempo que calificó como "muy injusto" que Estados Unidos esté imponiendo aranceles a los países que exportan petróleo a la isla, al considerar que afectan directamente a la población.

La reacción de Sheinbaum ocurre en medio de tensiones por las medidas anunciadas por Washington, que contemplan aranceles a naciones que comercialicen petróleo con La Habana, lo que ha llevado al Gobierno mexicano a un primer envío de ayuda humanitaria el fin de semana a la isla, principalmente de víveres.

La mandataria mexicana sostuvo que el envío de apoyo continuará en forma de asistencia humanitaria y enfatizó el carácter solidario de esta política exterior.

"Entonces, vamos a ayudar al pueblo de Cuba, como siempre se ayuda en cualquier momento a pueblos que lo necesitan. Esa es la esencia del pueblo de México, la fraternidad del apoyo. Y ahora se enviaron alimentos principalmente y se va a enviar más y vamos a apoyar en lo que haga falta", dijo.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

La presidenta reiteró su rechazo a las sanciones y aseguró que su impacto recae en la población y no necesariamente en las autoridades cubanas.

"Más bien es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusto. No está bien. Porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba. Pero no debe afectarse a los pueblos nunca", señaló.

Asimismo, indicó que México continuará con gestiones diplomáticas para retomar el envío de hidrocarburos y para expresar su desacuerdo en foros internacionales.

"Nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo. Porque no se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera, muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoya al pueblo siempre”, expresó.

La mandataria explicó que el decreto estadounidense prevé aranceles a países que exportan crudo a Cuba, por lo que su Gobierno busca evitar repercusiones para México.