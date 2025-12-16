Secretario de la OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países

Washington

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, pidió este martes a los Estados miembros no interferir en los procesos electorales de otros países y dejar esa decisión en manos de la gente, tras lo ocurrido con las elecciones en Honduras y Chile.

”Se está desarrollando una tendencia en el continente en la que algunos sienten la necesidad de opinar sobre los procesos electorales de otros países. Esta no es una buena tendencia. Ningún país debería interferir en los procesos electorales de otros”, sentenció Ramdin en una rueda de prensa.

El secretario general respondió así al ser preguntado por las palabras del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien llamó “nazi e hijo de nazi” a José Antonio Kast, ganador de las presidenciales chilenas del pasado domingo.

Coincide además con la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones de Honduras, en las que pidió el voto por el candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, quien encabeza el recuento, aunque este no ha finalizado tras más de dos semanas.