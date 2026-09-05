Se casó con una estadounidense y cinco semanas después fue deportado por ICE

Virginia Occidental, Estados Unidos. Erick Cumes fue deportado esta semana a Guatemala, cinco semanas después de casarse con Lauren Cristal, una ciudadana estadounidense, luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieran el 28 de mayo. Cumes y Lauren contrajeron matrimonio el pasado 4 de abril en West Virginia, después de varios años de relación. Sin embargo, la pareja apenas había comenzado su vida como esposos cuando la situación migratoria de Erick cambió drásticamente. El 28 de mayo, agentes de ICE llegaron al restaurante donde Cumes trabajaba y lo detuvieron durante un operativo migratorio. A partir de ese momento quedó bajo custodia mientras continuaba su proceso ante las autoridades de inmigración.

Durante el proceso, un juez federal determinó que el caso correspondía a West Virginia y ordenó que Cumes recibiera una audiencia de fianza. Posteriormente, un juez de inmigración rechazó su solicitud de asilo y emitió una orden para su deportación a Guatemala. Ante esa decisión, Erick y Lauren optaron por no continuar con la apelación. Según el relato de la pareja, la decisión estuvo relacionada con el tiempo que él tendría que permanecer bajo custodia migratoria mientras se prolongaba el proceso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Finalmente, esta semana Cumes fue enviado a Guatemala y se reunió con sus familiares. Su deportación puso fin a varias semanas de incertidumbre para la pareja, pero también los obligó a enfrentar una separación de su vida en Estados Unidos.

Lauren aseguró que su esposo salió de la custodia migratoria enfermo y agotado. Según su relato, Cumes pesaba alrededor de 123 libras cuando fue liberado y deportado a Guatemala, donde ahora permanece junto a sus familiares. La ciudadana estadounidense había prometido que, si su esposo era deportado, se iría con él. Ahora, Lauren prepara sus maletas y organiza su traslado a Guatemala para volver a reunirse con Cumes y comenzar juntos una nueva etapa fuera de Estados Unidos.