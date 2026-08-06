Atacado por un oso y alcanzado por un rayo: el relato de supervivencia de un veterano de guerra

Moscú

Un excombatiente ruso sobrevivió a un rayo que le alcanzó en el cuello tras descabalgar de su caballo para pelear contra un oso que le perseguía en Siberia, informó este jueves el ministerio de Sanidad de la región de Altái.

"Cuando escuché la historia, no la creí hasta que hablé con el héroe personalmente. Pero es completamente cierta", afirmó en redes sociales Dmitri Jubézov, ministro de Sanidad de la región siberiana, quien visitó en el hospital al hombre, un veterano de guerra.

El ministro explicó que el hombre, de vacaciones en Altái, región al este de los Urales y conocida por sus boscosos y montañosos paisajes, se percató de que un oso le perseguía mientras cabalgaba a lomos de un caballo.