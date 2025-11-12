Rusia se muestra dispuesta a reanudar las negociaciones con Ucrania

Moscú, Rusia.

Rusia se mostró hoy dispuesta a reanudar las negociaciones directas con Ucrania en Estambul, la última de las cuales tuvo lugar en julio pasado. "En la actualidad las negociaciones están paralizadas por Kiev. Los representantes turcos han llamado más de una vez a reanudarlas. La parte rusa está dispuesta a ello. La pelota se encuentra en el lado ucraniano", dijo Alexéi Polischuk, jefe del departamento de países del espacio postsoviético del Ministerio de Exteriores de Rusia, a la agencia TASS.

El diplomático destacó que, "aunque las conversaciones no fueron sencillas, se pudieron lograr importantes acuerdos en el campo humanitario sobre grandes canjes de soldados, repatriación de cadáveres y el retorno de civiles". "Las partes intercambiaron memorandos con su visión del modo de arreglo", señaló. En la misma línea, el encargado de negocios de Rusia en Turquía, Alexéi Ivanov, aseguró que Moscú "ha insistido en más de una ocasión en que estamos dispuestos a continuar las conversaciones directas con la parte ucraniana". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Subrayó que "si hay voluntad política por parte de Kiev, nosotros estamos dispuestos a tales negociaciones en cualquier momento".