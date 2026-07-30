Residente deportado acusa a Estados Unidos de malos tratos tras pasar bajo custodia de ICE

Austin, Estados Unidos

Un residente permanente de Estados Unidos que fue deportado a Trinidad y Tobago, tras pasar siete meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), inició acciones legales contra el Gobierno estadounidense por negligencia médica y malos tratos durante su detención.

Elton Purvis, padre de nueve hijos estadounidenses y residente permanente legal desde hacía más de tres décadas, regresaba a EE.UU. para asistir a la graduación de dos de sus hijos cuando fue detenido por agentes del ICE en mayo de 2025 en el aeropuerto internacional Logan de Boston, según los documentos legales. Purvis, un religioso rastafari que padece diabetes tipo 1, presentó este jueves, a través de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Texas, un reclamo, al amparo de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (Federal Tort Claims Act, FTCA), con el que busca una compensación económica por presunta negligencia médica, abuso de proceso y daño emocional intencional.

"Estar detenido destruyó mi fortaleza. Sentía que intentaban matarme", afirmó Purvis en un comunicado difundido por la ACLU. "Muchas veces supe que estaba al borde de sufrir un shock diabético y tenía que suplicar atención médica", añadió. Según el documento presentado hoy, Purvis fue detenido por el ICE el 13 de mayo de 2025 y permaneció bajo custodia en el centro de procesamiento de Pearsall, en el sur de Texas, hasta el 6 de diciembre, cuando fue deportado a Trinidad y Tobago. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El reclamo sostiene que, pese a requerir controles médicos constantes, tratamiento para la malaria, insulina y una dieta acorde con sus necesidades médicas, religiosas y alimentarias, las autoridades migratorias le negaron de forma reiterada el acceso a medicamentos, atención especializada y alimentos adecuados.

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