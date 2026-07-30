Trump presenta un plan para sustituir a camioneros indocumentados por exmilitares

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este jueves un plan para sustituir a camioneros migrantes indocumentados por veteranos del Ejército.

"Ya hemos retirado a más de 24.000 personas que no hablan inglés de las carreteras", declaró en un discurso en la Casa Blanca, acompañado de altos cargos de su Administración y de la industria del transporte.

El mandatario, que acusó a los migrantes de ser un peligro para las carreteras, afirmó además que su Gobierno ha obligado a "cancelar más de 28.000 licencias de conducir emitidas a inmigrantes ilegales".