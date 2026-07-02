Rescatistas intentan salvar a niño de nueve años tras ocho días de los sismos en Venezuela

Caraballeda, Venezuela

Un grupo de rescatistas intenta este jueves salvar a Fabio, un niño de nueve años que lleva ocho días entre los escombros de una edificación derrumbada en el estado venezolano de La Guaira (norte, aledaño a Caracas) por el doble terremoto que ha dejado más de 2.290 muertos. El menor se encuentra a seis metros aproximadamente de distancia de los rescatistas, procedentes de El Salvador y Argentina, bajo los escombros de un edificio de doce pisos que colapsó en la localidad de Caraballeda, en la región costera, el epicentro de la devastación del doble terremoto del pasado 24 de junio. La operación de salvamento comenzó a las 23:00 hora local del miércoles (03:00 GMT de hoy), dijo a EFE Protección Civil, que también está en el terreno.

El padre de Fabio espera el rescate y se sospecha que el niño está junto a una persona fallecida, supuestamente la madre, aseguró a EFE un efectivo del Ejército, pero según un rescatista, no se descarta que haya más personas con vida junto al menor. El grupo de rescate ha apuntalado con madera el edificio para poder llegar al niño debido al estado debilitado de la estructura, y si bien no tienen certeza del tiempo que tomará, aseguran que "esto podría llevar rato". Los equipos de rescatistas internacionales siguen este jueves con las operaciones de salvamento después de que el rescate del venezolano Hernán Gil esta mañana llenara de esperanza a los afectados a pesar de que las probabilidades de sacar a alguien más con vida disminuyen a medida que pasan las horas.