Rescatan a migrante hondureña secuestrada en México; hay dos detenidos

Coahuila, México.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) en México rescató a una migrante hondureña que se encontraba secuestrada en la colonia Morelos, en Piedras Negras, Coahuila.

El rescate se produjo luego de que vecinos alertaran sobre una mujer que pedía auxilio desde el interior de una vivienda. Agentes de la AIC se trasladaron al lugar el martes 25 de noviembre y lograron liberar a la víctima.