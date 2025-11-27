Rescatan a migrante hondureña secuestrada en México; hay dos detenidos

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) en México rescató a una migrante hondureña que se encontraba secuestrada en la colonia Morelos, en Piedras Negras, Coahuila.
El rescate se produjo luego de que vecinos alertaran sobre una mujer que pedía auxilio desde el interior de una vivienda. Agentes de la AIC se trasladaron al lugar el martes 25 de noviembre y lograron liberar a la víctima.
La mujer confirmó ser una migrante originaria de Honduras, además, declaró que había sido privada de su libertad por las personas que se encontraban en la vivienda.
Según el informe oficial, la hondureña no presentaba lesiones ni señales que pusieran en riesgo su vida; sin embargo, fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica, psicológica y legal.
En el lugar del secuestro, las autoridades detuvieron a dos personas: Javier Francisco, de 55 años, y Karen Emili, de 21 años. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para ser investigados por el delito de privación ilegal de la libertad agravada.