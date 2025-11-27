  1. Inicio
  2. · Mundo

Rescatan a migrante hondureña secuestrada en México; hay dos detenidos

Luego de que vecinos denunciaran que una mujer pedía auxilio desde el interior de una vivienda, agentes de investigación llegaron al lugar para realizar el rescate de la víctima, quien confirmó ser hondureña

Rescatan a migrante hondureña secuestrada en México; hay dos detenidos

Las autoridades llegaron al lugar, rescataron a la hondureña y detuvieron a dos personas sospechosas.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Coahuila, México.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) en México rescató a una migrante hondureña que se encontraba secuestrada en la colonia Morelos, en Piedras Negras, Coahuila.

El rescate se produjo luego de que vecinos alertaran sobre una mujer que pedía auxilio desde el interior de una vivienda. Agentes de la AIC se trasladaron al lugar el martes 25 de noviembre y lograron liberar a la víctima.

Hondureña es deportada desde Minnesota sin su bebé

La mujer confirmó ser una migrante originaria de Honduras, además, declaró que había sido privada de su libertad por las personas que se encontraban en la vivienda.

Según el informe oficial, la hondureña no presentaba lesiones ni señales que pusieran en riesgo su vida; sin embargo, fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica, psicológica y legal.

Triste adiós a migrante asesinada en USA al confundirse de casa para limpiar

En el lugar del secuestro, las autoridades detuvieron a dos personas: Javier Francisco, de 55 años, y Karen Emili, de 21 años. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para ser investigados por el delito de privación ilegal de la libertad agravada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias