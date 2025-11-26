Hondureña es deportada desde Minnesota sin su bebé

Minnesota, Estados Unidos.

Una joven hondureña, deportada desde Estados Unidos la semana pasada, asegura haber regresado a Honduras sin su hijo de ocho meses, a pesar de haber firmado un documento que, según le indicaron, le permitiría salir del país junto al bebé. Kimberlyn Yaritza Menjívar Aguilar, de 22 años, residía en St. Cloud junto a su pareja. Meses antes del nacimiento de su hijo, ocurrido en marzo, la familia se había mudado temporalmente a South Dakota.

Desde la casa de sus padres, la joven relató en una entrevista por Zoom con CBS News que fue detenida en septiembre durante una cita para la toma de huellas dactilares, requisito de un permiso laboral previamente aprobado.

"Cuando me preguntaron si el bebé era mío, dije que sí. Luego consultaron si estaba amamantando. Respondí que no. Fue entonces cuando me esposaron y me detuvieron con las manos atrás", declaró. La abogada migratoria que lleva el caso en Estados Unidos, Kelly Clark, afirma que su clienta autorizó un formulario bajo la premisa de que el bebé podría acompañarla si era expulsada. "Firmó creyendo que era un salvoconducto para no separarse de su hijo. No fue así. La deportaron sin él", señaló.