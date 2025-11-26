Hondureña es deportada desde Minnesota sin su bebé

Una joven hondureña, deportada desde Estados Unidos la semana pasada, asegura haber regresado a Honduras sin su hijo de ocho meses, a pesar de haber firmado un documento que, según le indicaron, le permitiría salir del país junto al bebé.
Kimberlyn Yaritza Menjívar Aguilar, de 22 años, residía en St. Cloud junto a su pareja. Meses antes del nacimiento de su hijo, ocurrido en marzo, la familia se había mudado temporalmente a South Dakota.
Desde la casa de sus padres, la joven relató en una entrevista por Zoom con CBS News que fue detenida en septiembre durante una cita para la toma de huellas dactilares, requisito de un permiso laboral previamente aprobado.
“Cuando me preguntaron si el bebé era mío, dije que sí. Luego consultaron si estaba amamantando. Respondí que no. Fue entonces cuando me esposaron y me detuvieron con las manos atrás”, declaró.
La abogada migratoria que lleva el caso en Estados Unidos, Kelly Clark, afirma que su clienta autorizó un formulario bajo la premisa de que el bebé podría acompañarla si era expulsada. “Firmó creyendo que era un salvoconducto para no separarse de su hijo. No fue así. La deportaron sin él”, señaló.
De acuerdo con una comunicación oficial del Departamento de Seguridad Nacional, la mujer fue arrestada por Inmigración en septiembre, tras un proceso judicial que derivó en una orden de deportación emitida en octubre de 2022. En el comunicado, la administración del gobierno estadounidense aseguró que “no ignorará el estado de derecho”.
La joven, por su parte, explicó que había llegado por primera vez a Estados Unidos a los 17 años, cruzando el Río Grande junto a su hermano para huir de un intento de reclutamiento forzado por pandillas. Su padre, quien gestionaba su documentación y correspondencia, también fue deportado años después.
Su defensa legal reconoce que la joven faltó a una audiencia judicial en 2022, una cita que, según ella, nunca conoció porque su padre administraba el correo y los documentos. Clark sostiene que, tras esa orden, la joven calificó a un beneficio de acción diferida, un estatus revocable pero que, hasta su visión, no había sido anulado formalmente.
Actualmente, la familia busca alternativas para la reunificación. Menjívar Aguilar confirma haber obtenido recientemente una , un alivio migratorio dirigido a menores en situación vulnerable. “Lo único que pido es volver a estar con mi familia, mi pareja y mi hijo”, expresó la joven.