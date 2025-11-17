"Fue un abuso": Hondureño al que ICE detuvo en Charlotte pese a ciudadanía narra su drama

Willy Aceituno narró a la cadena Telemundo el drama que vivió cuando lo detuvo ICE en Charlotte, pese a que tiene ciudadanía americana.
Al hondureño le rompieron una ventana de su camioneta, lo despojaron de las llaves y lo interrogaron sobre su estatus migratorio. "Ya me habían parado antes", reveló.
La polémica de este hondureño ocurrió en el estacionamiento de un restaurante Pollo Campero, en la intersección de South Boulevard y Archdale Drive. Según relató al Charlotte Observer, uno de los agentes le preguntó: “¿Es usted un inmigrante ilegal?”, mientras él permanecía dentro del vehículo.
"Si usted me lo quiebra, usted me lo paga", le decía Aceituno a un agente que sin pensarlo dos veces le quebró el vidrio del conductor y procedió a detenerlo.
"Han pasado dos días y los dolores van saliendo", aseguró este hondureño, que tiene seis años de haber recibido la ciudadanía americana.
Willy dice que él no se quería bajar porque era la segunda vez que lo requerían. Ya les había demostrado su estatus legal a otros agentes.
"Siento que es un abuso porque ya me habían preguntado. Había varios grupos los que andaban capturando, esta segunda vez el agente era diferente. A lo mejor no vieron que el grupo que iba adelante me había parado", aseguró.
Willy, quien es muy activo en sus redes sociales, no duda que lo detuvieron dos veces por su físico.
Ejemplificó que esta dama anduvo grabando a los agentes, pero "ellos no le dijeron nada por su aspecto", señaló..
"A mi alrededor había chinos, negros, pero solo a mí... en el carro de ellos solo habían llevado gente con aspecto de latinos", agregó.
Willy es un entusiasta hondureño que usa las redes sociales para hablar de fútbol. Es seguidor de Messi, del Barcelona y del Olimpia.
Justamente, el jueves y viernes había estado muy activo hablando de la derrota de la Selección contra Nicaragua.
Su último posteo en redes fue a la 1:20 am del lunes. "Sí que uno queda traumado", aseguró.
Y cerró analizando: "Lo más preocupante es que uno sale porque tiene la oportunidad de estar legal en este país, pero pensar en esas personas que estuvieron conmigo en ese auto, cuando me llevaron detenido y ver esas caras... ellos no tenían la opción de poder salir libres", puntualizó.