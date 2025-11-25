Triste adiós a migrante asesinada en USA al confundirse de casa para limpiar

Guatemala, Honduras

La aldea guatemalteca de Xacaná Chiquito despidió este martes, entre reclamos de justicia, a María Florinda Ríos Pérez, la migrante de 32 años asesinada en Estados Unidos de un disparo tras confundirse de casa en la que debía dar un servicio de limpieza.

El féretro de Ríos Pérez, repatriado por su familia tras una campaña de recaudación de fondos, llegó el domingo a su tierra natal, a unos 250 kilómetros de la capital, un lugar de fuertes tradiciones comunitarias cuya economía se sustenta principalmente del campo.

La madre de la víctima, Vilma Pérez, se mantuvo al frente del ataúd, cubierto con las banderas de EE.UU. y Guatemala, mientras la comunidad, entre sus cultivos de maíz, trigo y frijol, realizaba los preparativos para el entierro.

Nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie, dijo Vilma Mariela Ríos López, prima de la víctima.

"Muchos familiares están en Estados Unidos y a cualquiera le puede pasar y no es justo, porque ella no era un peligro para el señor que lo hizo. Entonces exigimos justicia, que el nombre de María, que su muerte no se quede impune", reclamó.

La migrante de 32 años falleció de forma violenta el pasado 5 de noviembre en Whitestown, Indiana, donde trabajaba regularmente limpiando casas. La mujer y su esposo, Mauricio Velásquez, trabajaban para una empresa de limpieza que les dio la dirección equivocada de una casa que debían limpiar ese día.

Ríos Pérez se aproximó a la puerta y fue baleada en la cabeza por el acusado, Curt Andersen, de 62 años, que, según la investigación inicial, dijo sentirse amenazado por la presencia de la mujer.