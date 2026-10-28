El relato de un sobreviviente del accidente de trenes en Toledo

Urda, Toledo. Tangui es un joven francomexicano de 22 años que iba junto a su padre en el tren Iryo accidentado este miércoles en Urda (Toledo). Se siente afortunado por haber viajado en el último vagón donde solo sintieron un fuerte impacto y del que ha podido salir ileso. "He tenido suerte, pero podría haber sido yo", dijo este joven a los periodistas que esperaban novedades en el polideportivo de Urda al que han trasladado a algunas de las víctimas leves.

A las 8:54 horas Tangui sintió un "empujón" fuerte y vio al resto de pasajeros golpearse contra los asientos delanteros. El tren llevaba unos diez minutos parado y él recordó el accidente de Adamuz y empezó a pensar mal. Después del golpe, ha narrado, pensaron que era un problema eléctrico y empezó a ver humo en el tren. Hasta que no salieron no vieron los vagones descarrilados y comenzaron a ayudar a otros pasajeros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse