Reinieri Licona, el hondureño acusado de atacar a martillazos a agentes de ICE

Un hondureño identificado como Reinieri De Jesús Licona Amador enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos, luego de ser acusado de atacar con un martillo a dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva Jersey. ¿Qué se sabe sobre el caso?
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