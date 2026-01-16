Putin plantea a Netanyahu mediación para garantizar estabilidad en Oriente Medio

Moscú, Rusia.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo hoy una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que propuso la mediación rusa para garantizar la estabilidad y seguridad en Irán y Oriente Medio. "Se debatió la situación en Oriente Medio e Irán", informó el Kremlin en Telegram.

Según la Presidencia rusa, Putin "expresó los enfoques básicos para activar los pasos político-diplomáticos con el fin de garantizar la estabilidad y seguridad en la región". "Se confirmó la disposición de la parte rusa de continuar los correspondientes esfuerzos mediadores e impulsar un diálogo constructivo con la participación de todos los países interesados", añadió. El Kremlin señaló que las partes "acordaron mantener contactos a diversos niveles". Irán es escenario desde el pasado 28 de diciembre de masivas protestas antigubernamentales que se han saldado con la vida de unas 3.428 personas, según cifras de organizaciones como IHRNGO, y han derivado en miles de heridos.