Trump dice que María Corina Machado le "obsequió" su Premio Nobel de la Paz

El mandatario agregó que Machado es "una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo" y que la entrega del Nobel es un "gesto maravilloso de respeto mutuo".

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 19:33 -
El presidente Donald Trump aseveró que María Corina Machado le "obsequió" la medalla que representa su Premio Nobel de la Paz.

Washington, Estados Unidos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que la líder de oposición venezolana, María Corina Machado, le "obsequió" la medalla que representa su Premio Nobel de la Paz en el transcurso de su reunión privada en la Casa Blanca.

Trump, en una publicación de su cuenta oficial de Truth Social, dijo que fue "un gran honor" conocer a Machado y que le "obsequió" la insignia de del premio debido al "trabajo" que ha realizado durante su gestión.

María Corina Machado dice que le ofreció a Trump la medalla del Nobel de la Paz

El mandatario agregó que Machado es "una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo" y que la entrega del Nobel es un "gesto maravilloso de respeto mutuo".

Machado había adelantado que ofreció a Trump la medalla del Nobel de la Paz durante su primer encuentro en Washington, 12 días después de que las fuerzas militares estadounidenses ejecutaran una misión en Caracas para capturar al presidente, Nicolás Maduro, quien se encuentra en una cárcel en Nueva York acusado de narcotráfico.

Previo a que el mandatario se reuniera con Machado, la organización del Nobel había publicado en su cuenta de X que el premio no es transferible.

Pese al encuentro entre la líder opositora y Trump, la Administración republicana insistió este jueves en que el ejecutivo venezolano dirigido actualmente por Delcy Rodríguez está haciendo un buen trabajo cumpliendo con las exigencias de Washington, destacando el tema petrolero. EFE

