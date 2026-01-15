El mensaje de los groenlandeses a Donald Trump: Groenlandia no está a la venta

Nuuk, Groenlandia.

Los habitantes de Groenlandia consideran insultantes las insistentes amenazas de Donald Trump de comprar el territorio y tienen un mensaje directo y sencillo para el presidente estadounidense: el país no está a la venta. En las calles de Nuuk, la capital de Groenlandia y hogar de unas 20.000 personas, un tercio de la población total del territorio; estos días han empezado a aparecer camisetas con la frase dirigida a Trump: "Groenlandia no está en venta".

Aqqalu Jerimiassen, líder del partido liberal-conservador Attasut y diputado en el Parlamento groenlandés, es uno de los que exhibe la prenda, orgulloso pero a la vez con evidentes muestras de preocupación en su rostro. "No quiero vivir así. No quiero vivir con este miedo. Quiero poder dormir sin preocupación", explica cuando se le pregunta cómo está llevando el acoso de Trump. A preguntas de EFE, Jerimiassen, de 39 años, dice que su mensaje para el presidente estadounidense es simple. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Respeto"

"Respeto. Somos sus aliados y lo seguiremos siendo. Cooperación, sí, podemos tener una buena cooperación. Pero ¿invasión?, no gracias. Siempre podemos ser amigos. No tenemos que enemistarnos", señala con gesto cansado. Otro político, el vicepresidente groenlandés, Múte B. Egede, declaró en una rueda de prensa en la noche del miércoles, que la población debe mostrarse unida para confrontar las crecientes presiones estadounidenses. También invitó a sacar a la calle la Erfalasorput, la bandera groenlandesa. "Tenemos una población pequeña, y con la presión que hay sobre nosotros, es completamente necesario cuidarnos mutuamente. Tenemos que darnos fuerza para conservar Groenlandia", dijo Egede.