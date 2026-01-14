  1. Inicio
Trump asegura que con Groenlandia en "manos de EEUU" la OTAN será más eficaz

"La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable", expresó Trump en un mensaje en su red Truth Social

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 08:40 -
  • Agencia EFE
El presidente estadounidense, Donald Trump. EFE/EPA/SHAWN THEW/POOL

 SHAWN THEW / POOL / EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este miércoles que con Groenlandia en "manos" de su país la OTAN será mucho más eficaz y agregó que "cualquier cosa menos que eso es inaceptable".

"La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable", expresó Trump en un mensaje en su red Truth Social.

Irán acusa a Trump de incitar a la violencia y amenazar su soberanía en una carta a la ONU

El líder estadounidense volvió a defender su interés sobre la estratégica isla, bajo soberanía danesa, justo el mismo día en que representantes de Dinamarca, Groenlandia y EE.UU. celebran un encuentro para tratar las intenciones de Washington de anexionarse el territorio.

La capital estadounidense será sede de ese encuentro en el que participarán el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

"Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la 'Cúpula Dorada' que estamos construyendo", agregó el mandatario estadounidense en referencia al ambicioso sistema de defensa antimisiles que ha propuesto para proteger el país desde el espacio.

Según Trump, "la OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!".

Trump afirma que Estados Unidos "no necesita" productos fabricados en México ni en Canadá

"Militarmente, sin el vasto poder de Estados Unidos, -precisa- gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy elevando a un nivel nuevo y aún más alto, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria, ¡ni de lejos! Ellos lo saben, y yo también".

Dinamarca y Groenlandia, cuyo estatuto de autonomía reconoce el derecho de autodeterminación de la isla, han criticado las amenazas estadounidenses, a la vez que se han abierto a aumentar la cooperación con Washington.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

