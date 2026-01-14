Trump asegura que con Groenlandia en "manos de EEUU" la OTAN será más eficaz

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este miércoles que con Groenlandia en "manos" de su país la OTAN será mucho más eficaz y agregó que "cualquier cosa menos que eso es inaceptable". "La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable", expresó Trump en un mensaje en su red Truth Social.

El líder estadounidense volvió a defender su interés sobre la estratégica isla, bajo soberanía danesa, justo el mismo día en que representantes de Dinamarca, Groenlandia y EE.UU. celebran un encuentro para tratar las intenciones de Washington de anexionarse el territorio. La capital estadounidense será sede de ese encuentro en el que participarán el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. "Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la 'Cúpula Dorada' que estamos construyendo", agregó el mandatario estadounidense en referencia al ambicioso sistema de defensa antimisiles que ha propuesto para proteger el país desde el espacio. Según Trump, "la OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!".