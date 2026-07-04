Putin felicita a Trump por el 250º aniversario del Día de la Independencia

Moscú, Rusia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por el 250º aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos.

"La firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos no solo marcó el inicio de su Estado, sino que también se convirtió en un hito importante en la historia mundial. Rusia apoyó entonces incondicionalmente a los colonos norteamericanos en su lucha por la libertad del dominio británico", reza el mensaje de felicitación del presidente ruso publicado en la web del Kremlin.