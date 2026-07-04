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Putin felicita a Trump por el 250º aniversario del Día de la Independencia

Putin subrayó la historia común de las relaciones entre ambos países y aprovechó para posicionar su país como potencia mundial debido a que ambos son "potencias nucleares"

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 13:01 -
  • Agencia EFE
Putin felicita a Trump por el 250º aniversario del Día de la Independencia

Vladímir Putin y Donald Trump en Osaka en 2019.

Fotografía: EFE
Moscú, Rusia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por el 250º aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos.

"La firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos no solo marcó el inicio de su Estado, sino que también se convirtió en un hito importante en la historia mundial. Rusia apoyó entonces incondicionalmente a los colonos norteamericanos en su lucha por la libertad del dominio británico", reza el mensaje de felicitación del presidente ruso publicado en la web del Kremlin.

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Putin subrayó la historia común de las relaciones entre ambos países y aprovechó para posicionar su país como potencia mundial debido a que ambos son "potencias nucleares" y "tienen la esencial responsabilidad de garantizar la seguridad y la estabilidad a escala global".

No hizo mención a la Guerra Fría sino a cuando fueron "aliados en dos guerras mundiales" y "juntos liberaron a la humanidad de los horrores del nazismo", así como el posterior "papel vital en la construcción de las bases del orden mundial moderno".

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El jefe de Estado ruso expresó su confianza en el establecimiento de lazos constructivos, equitativos y mutuamente beneficiosos entre Moscú y Washington.

“Le deseo a usted, Donald, y a sus seres queridos salud, bienestar y éxito, y felicidad y prosperidad a todos los ciudadanos estadounidenses”, añadió el mandatario ruso, que ha visto enfriarse las relaciones con su contraparte tras su encuentro en Alaska hace cerca de un año.

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Agencia EFE
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