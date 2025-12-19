Putin da la razón a Trump en su litigio con la BBC

Moscú, Rusia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, dio hoy la razón a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en su demanda por difamación contra la cadena pública británica BBC, aunque eludió entrar en detalles. "El problema de las noticias falsas y la manipulación existe, esto es algo evidente. Pienso que el presidente Trump tiene razón", dijo al responder la correspondiente pregunta del corresponsal de BBC en Moscú durante su intervención en directo por televisión ante la prensa y la ciudadanía.

No obstante, no quiso profundizar en el tema y aseguró que "se trata de problemas domésticos entre ellos, dejemos que se entiendan entre ellos". "No quiero echarle a usted sal en la herida, no quiero tocar este tema", dijo al periodista de la BBC. Trump, presentó el pasado lunes una demanda por difamación contra la BBC por considerar que había editado de forma engañosa su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental, de modo que daba la impresión de que él incitó directamente a la violencia en los disturbios del Capitolio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La demanda, presentada en una corte federal del sur de Florida, reclama hasta 5.000 millones de dólares en daños por dos cargos: difamación y violación de la ley de prácticas comerciales de Florida.