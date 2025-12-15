Trump demanda a la BBC por presunta difamación y pide hasta 5,000 millones de dólares

Washington, Estados Unidos

Medios internacionales reportan que la demanda, presentada en una corte federal del sur de Florida, reclama hasta 5.000 millones de dólares en daños por dos cargos: difamación y violación de la ley de prácticas comerciales de Florida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , presentó este lunes una demanda por difamación contra la BBC al acusar a la cadena pública británica de haber editado de forma engañosa su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental, de modo que daba la impresión de que él incitó directamente a la violencia en los disturbios del Capitolio.

El documental en cuestión, titulado Trump: segunda oportunidad?, fue emitido por el programa Panorama de la BBC poco antes de las elecciones presidenciales de 2024 y habría unido secciones separadas del discurso de Trump para sugerir que él iba a caminar con sus seguidores hacia el Capitolio y "luchar como demonios", una edición que el mandatario califica de "falsa, difamatoria y maliciosa".

La BBC reconoció que la edición fue un "error de juicio" y ofreció disculpas, aunque ha sostenido que no existe base legal para una demanda por difamación, y se ha comprometido a defenderse en los tribunales.

Altos ejecutivos de la emisora, incluyendo el director general Tim Davie y la jefa de noticias Deborah Turness, renunciaron tras la polémica.

Expertos legales han señalado que Trump enfrentará retos para probar difamación bajo las leyes estadounidenses, que protegen fuertemente el discurso de interés público y requieren demostrar que el medio actuó con conocimiento de falsedad o temerariamente.

La demanda se suma a una serie de acciones legales del presidente contra medios de comunicación en Estados Unidos y ahora involucra por primera vez a una cadena internacional británica en una disputa judicial de alto perfil. EFE