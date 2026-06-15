Propuesta en Uruguay busca dar un día libre remunerado por la muerte de mascotas

Montevideo, Uruguay

Un proyecto de ley en Uruguay propone otorgar un día hábil de licencia laboral remunerada a los trabajadores que sufran el fallecimiento de su animal de compañía, una iniciativa que busca "humanizar el derecho laboral" y atender el bienestar emocional de los ciudadanos. El autor del texto, el diputado opositor del Partido Colorado, Luis Marcelo Pérez, explicó este lunes a EFE que la propuesta responde a los cambios culturales de las últimas décadas y a la necesidad de comprender las nuevas demandas de la sociedad. El legislador subrayó que en Uruguay existen más de dos millones de mascotas y, ante esta realidad, defendió que un país moderno debe debatir sobre crecimiento económico y seguridad pública, pero también sobre la salud mental y el bienestar emocional de sus habitantes.

El proyecto ingresado a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes establece el derecho a ausentarse un día en caso de muerte de un animal doméstico que viva en el hogar del trabajador y bajo su cuidado responsable. Para evitar posibles abusos, la normativa exige que el empleado comunique el deceso a su empleador en un plazo máximo de cinco días hábiles, adjuntando obligatoriamente una constancia expedida por el profesional veterinario tratante. Una vez presentada la documentación, la licencia deberá gozarse en los siguientes tres días hábiles y, como medida restrictiva, solo podrá utilizarse una vez por año.

Por su parte, el empleador tendrá el derecho de exigir dicha documentación, y la negativa injustificada del empleado a presentar los certificados constituirá una causal para iniciar acciones laborales. En la exposición de motivos del documento se argumenta que el duelo por un animal no es un "hecho trivial" y que la actual falta de regulación genera vulnerabilidad, dejando los permisos sujetos a la mera discrecionalidad del empleador o al uso forzado de licencias comunes. Pérez señaló que la iniciativa, que fue consultada con organizaciones animalistas, busca también formalizar una práctica que ya ocurre en la sombra dentro del mercado laboral uruguayo.