Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO Mundial 2026: hora y dónde ver

Miami, Estados Unidos.

Uruguay enfrenta este partido con la principal duda del central del Barcelona Ronald Araújo, por una lesión en el gemelo, y con la baja confirmada de Giorgian de Arrascaeta, también por problemas en el gemelo.

El Hard Rock Stadium de Miami (Florida) , con capacidad para casi 65.000 espectadores, dará el pistoletazo de salida a la participación de ambas selecciones.

La selección de Uruguay comienza este lunes ante Arabia Saudí su aventura en el Mundial 2026, a la que llega después de un ciclo mundialista repleto de altibajos y con la ilusión de olvidar la dolorosa eliminación en la fase de grupos en Catar 2022.

El objetivo será que ambos estén disponibles para el segundo partido, en el que la Celeste se medirá con Cabo Verde , también en Miami, el domingo de la próxima semana.

Uruguay afronta este Mundial con la certeza de que puede vencer a cualquier selección, después de que derrotara a Brasil -por primera vez en 20 años- y Argentina -la primera como visitante- durante las eliminatorias, en las que clasificó con comodidad pero sin brillo.

Sin embargo, tras estas dos hazañas en 2023, la selección sudamericana sembró las dudas con varios reveses, especialmente tras caer por 1-5 con Estados Unidos en un amistoso disputado en Florida el pasado noviembre.

El Mundial 2026 les servirá de revancha del de Catar, en el que Uruguay quedó eliminado en primera ronda por un gol agónico en el descuento de Corea del Sur en el otro partido del grupo.

La ausencia de SuárezUruguay se presenta en este torneo sin su máximo goleador histórico, Luis Suárez, por primera vez en más de una década. La Copa América 2015 fue el último campeonato de selecciones al que 'el Pistolero' no fue convocado, debido a la sanción por su mordisco a Giorgio Chiellini durante el Mundial 2014.

El delantero del Inter Miami , de 39 años, no atraviesa su mejor momento en la Major League Soccer (MLS), pero además tuvo un encuentro mediático con el seleccionador, Marcelo Bielsa, en 2024, con el que posteriormente se reconcilió.

En su ausencia, los goles corren a cargo de Darwin Núñez y Federico Viñas, aunque el estilo directo que imprime Bielsa al equipo también deja lugar a la llegada desde atrás de los centrocampistas.

Uno de ellos será Federico Valverde, quien este Mundial lucirá el dorsal 8 con el que juega en el Real Madrid , con el que no tuvo su mejor año.

Arabia Saudí quiere otro milagroArabia Saudí guarda un recuerdo más grato del último Mundial, en el que debutó con una sorprendente victoria por 1-2 ante Argentina, aunque no le valió para pasar la fase de grupos.

Su camino a este torneo, sin embargo, ha sido más bien áspero. De no ser por la ampliación a 48 equipos, los saudíes no habrían clasificados.

Esta mala racha provocó la destitución a finales de abril del seleccionador Hervé Renard, el artífice del milagro frente a Argentina. Lo reemplazó Georgios Donis, quien dio la lista de convocados sin haber dirigido ningún encuentro.

La escuadra asiática está casi exclusivamente compuesta de jugadores de la liga saudí, que ha sido revalorizada con la llegada de grandes estrellas europeas, aunque el talento local sigue siendo escaso. La selección sufre mucho en defensa y le cuesta cerrar los partidos con la portería a cero.

La principal baza ofensiva es Salem Al-Dawsari, extremo del Al Hilal que parte desde la izquierda y genera las mejores ocasiones con su capacidad de desborde.

- Alineaciones probables:

Arabia Saudí: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Ali Lajami, Nawaf Al-Boushal; Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Musab Al-Juwayr; Salem Al-Dawsari, Nasser Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan.

Seleccionador: Georgios Donis.

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

Seleccionador: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).



Transmite: Tigo Sport Honduras.

Hora: 4:00 pm (Hora de Honduras. EFE