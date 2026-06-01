Mascotas adoptadas en pandemia llegan a la mediana edad: señales de envejecimiento

Entre los errores más habituales, Zysman destaca la falta de información sobre geriatría veterinaria y la tendencia a considerar a los animales mayores como enfermos. “No existe suficiente información sobre geriatría. Se suele interpretar al anciano como un enfermo, sin reconocer que la vejez es una etapa particular. Así como un cachorro no es un adulto precoz, un anciano no es un adulto tardío”, remarca. Además, advierte sobre la aplicación de prácticas domésticas o profesionales poco adecuadas para esta etapa y subraya la importancia de la detección temprana y la compensación médica.