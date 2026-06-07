Riesgos y beneficios para los humanos de dormir con las mascotas

Casos clínicos poco frecuentes ilustran la dimensión real de estos riesgos. En 1991, una mujer de 81 años en Finlandia fue hospitalizada con fiebre e infección bacteriana en la pierna después de dormir habitualmente con su gato, que solía lamerle los pies. Otro caso, registrado en 2000, describió a un hombre de 69 años con una infección en su cadera operada tras compartir la cama con su perro, derivada también de bacterias de la boca de los animales.