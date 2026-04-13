Dos petroleros dan media vuelta en el estrecho de Ormuz tras bloqueo de Estados Unidos

El Cairo, Egipto

Dos buques petroleros han cambiado de rumbo al llegar al estrecho de Ormuz tras la aplicación del bloqueo impuesto por Estados Unidos a las 14.00 GMT en esta estratégica vía marítima por donde transita alrededor de una quinta parte del crudo mundial, según la plataforma de monitoreo de embarcaciones MarineTraffic. El primer buque, el petrolero Rich Starry, de 188 metros de eslora y bandera de Malawi, dio la vuelta "a los pocos minutos de aproximarse al estrecho", indicó la organización, que añadió que la embarcación zarpó del fondeadero de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) este mismo lunes y navegaba con un calado de 11,3 metros y con destino a China.

El otro petrolero fue identificado como Ostria, de 175 metros de eslora y bandera de Botswana, y según MarineTraffic también cambió de rumbo tras aproximarse al estrecho. La empresa Kpler recordó que si bien el tránsito a través de Ormuz mostró "un ligero aumento" durante el fin de semana, en medio de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, que concluyeron sin acuerdo, el bloqueo estadounidense del estrecho añade incertidumbre sobre la reanudación de los flujos. "Los movimientos de buques cisterna GNL (gas natural licuado) siguen en punto muerto, con embarcaciones varadas a ambos lados del estrecho y operadores que aún esperan garantías de seguridad más claras antes de reingresar a la ruta", indicó la compañía, que recordó que por esta vía pasa aproximadamente una quinta parte de las exportaciones globales de GNL.

Bloqueo de militares estadounidenses

Por otra parte, la plataforma de monitoreo de petroleros Trackers afirmó en su cuenta de X haber detectado en imágenes de satélite un petrolero que partió de la isla de Jarg, en Irán, simulando en su Sistema de Identificación Automática (AIS, en inglés) que había zarpado de Arabia Saudí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que se salte el bloqueo que militares estadounidenses han comenzado en el estrecho de Ormuz. "Advertencia: Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal", aseguró el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.