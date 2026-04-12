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Esto hará Trump si China decide proporcionar armamento a Irán

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán abandonaron este domingo Islamabad sin un acuerdo para poner fin a su conflicto tras más de 20 horas de reunión

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 12:08 -
  • Agencia EFE
Esto hará Trump si China decide proporcionar armamento a Irán

Trump tiene previsto viajar en mayo a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.
Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con imponer aranceles del 50 % a las importaciones de China si Pekín proporciona armamento a Irán.

El mandatario lanzó esta advertencia durante una entrevista con Fox News después de que la cadena CNN revelara que la inteligencia estadounidense cree que el Gobierno chino prepara la entrega de sistemas de misiles antiaéreos para Teherán.

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"Dudo que lo hicieran, porque tengo una (buena) relación y creo que no lo harían", dijo Trump, quien agregó: "Pero si los pillamos haciendo eso, se les impone un arancel del 50 %, lo cual es una cantidad asombrosa".

El sábado, en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, ya había advertido de que "si China hace eso, China va a tener grandes problemas".

Trump tiene previsto viajar en mayo a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán abandonaron este domingo Islamabad sin un acuerdo para poner fin a su conflicto tras más de 20 horas de reunión en lo que fue el cara a cara de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979.

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Agencia EFE
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