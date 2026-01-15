Panamá ha pedido como un "país amigo" de EEUU la exención de visado a panameños

Panamá.

Panamá ha pedido a Estados Unidos en su calidad de "país amigo" que los panameños puedan entrar a la nación norteamericana sin la necesidad de una visa, afirmó este jueves el presidente del país centroamericano, José Raúl Mulino. Durante su conferencia de prensa semanal, Mulino explicó que el nivel de visas negadas por Estados Unidos a ciudadanos panameños "es bien bajo", lo que hace al país un candidato para la exención de este requisito migratorio. "Entre 4 % hacia abajo (de visas solicitadas negadas) se le puede dar la exención de visa (...) ese es un proceso, es una solicitud que estamos haciendo como país amigo", agregó el jefe de Estado panameño. El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, anunció el miércoles que durante una reunión en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se planteó la posibilidad de la exención de visas a los panameños.

"Hablamos también sobre la posibilidad, recalcó, la posibilidad, de que Estados Unidos empiece a analizar a Panamá como un país que no requiera en un futuro visa para entrar a Estados Unidos", afirmó Martínez-Acha en entrevista con la televisión local desde la capital estadounidense. Martínez-Acha contó que con Rubio se trataron temas de interés regional y bilateral, y aseguró que el nivel de relaciones entre Panamá y Estados Unidos "está en una condiciones fantásticas, hay un diálogo fluido, respetuoso". "Y el secretario Rubio así lo reconoce (...) debo decir que, francamente, las relaciones entre ambos países se encuentran en un momento muy dulce y ambos países tienen sus intereses", declaró el canciller panameño. Las relaciones bilaterales vivieron meses de tensión en el 2025 luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con recuperar el Canal de Panamá alegando una influencia china sobre la vía, siempre negada por el Gobierno de Mulino, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en la lucha geopolítica entre China y EE.UU.