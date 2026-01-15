Fuerzas de EE.UU. incautan al petrolero Verónica en aguas del Caribe

​​​​Caracas, Venezuela.

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó este jueves al petrolero Verónica en aguas del Caribe, el sexto buque decomisado desde el inicio de estos operativos, acusado de violar el bloqueo impuesto por Washington al crudo venezolano, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. "A primera hora de esta mañana, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo un abordaje y la incautación del buque cisterna Verónica en el Caribe", escribió Noem en un mensaje en X acompañado con un video de la operación, realizada en coordinación con los departamentos de Guerra, Estado y Justicia.

"Como otro buque cisterna de la flota fantasma sancionada, el Verónica había transitado previamente por aguas venezolanas y operaba en desacato a la cuarentena impuesta por el presidente (Donald) Trump a los buques sancionados en el Caribe", agregó la funcionaria. Noem calificó a la acción de "impecable, de conformidad con el derecho internacional" e insistió en que "como ya se ha demostrado con múltiples abordajes, no hay forma de eludir ni escapar de la Justicia estadounidense, punto".

Early this morning, a Coast Guard tactical team conducted a pre-dawn boarding and seizure of Motor Tanker Veronica in the Caribbean. As another sanctioned ghost fleet tanker, Motor Tanker Veronica had previously passed through Venezuelan waters, and was operating in defiance of... pic.twitter.com/MyWyQGH1h0 — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 15, 2026

Este sería el sexto operativo desde que la Administración iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe como herramienta de presión contra el Gobierno del detenido presidente venezolano, Nicolás Maduro, y se produce horas antes del encuentro de Trump con la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca.