Trump y Machado se reunirán hoy en la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, almorzarán este jueves en la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo se celebrará a las 12.30 hora de Washington en un comedor privado de la Casa Blanca y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.

El encuentro, el primero entre ambos, se producirá menos de dos semanas después de que Estados Unidos depusiera a Maduro durante un ataque en Venezuela el 3 de enero en el que fueron capturados el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, y trasladados a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico. Hasta ahora, Trump ha excluido a Machado y a la oposición venezolana del proceso de transición en Venezuela, donde la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder como presidenta encargada y cuenta con el aval de Washington. Machado ha manifestado públicamente su deseo de compartir el Premio Nobel de la Paz con Trump, quien aspira a obtener ese galardón, como un intento de acercar posiciones con el mandatario, aunque el Comité del Nobel ha advertido que el premio es intransferible.