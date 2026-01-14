EEUU bloquea ley que buscaba impedir a Trump acciones militares en Venezuela

Washington, Estados Unidos.

Los republicanos detuvieron el proyecto de ley bajo el argumento de que se trataba de una moción "irrelevante" debido a que las acciones militares de la Administración Trump en Venezuela "han terminado", de acuerdo con lideres del partido durante la sesión.

El senado de Estados Unidos bloqueó este miércoles el proyecto de ley que buscaba limitar los poderes militares del presidente, Donald Trump , para evitar continuidad de futuras acciones militares en Venezuela.

Con 51 votos a favor y 50 en contra la medida quedó congelada, luego de que había avanzado de forma simbólica la semana pasada.

Los senadores republicanos Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky) se habían unido a todos los demócratas para votar a favor de continuar considerando la resolución.

De acuerdo con senadores como el republicano Josh Hawley, la decisión de no limitar los poderes bélicos de EE.UU. sobre Venezuela también pasó por las declaraciones compartidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien habría asegurado a los congresistas que era nula la posibilidad de desplegar tropas en territorio venezolano.

Los republicanos reforzaron la idea diciendo que con la operación del 3 de enero con la que se capturó al presidente venezolano, Nicolas Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, había concluido su accionar en la nación suramericana.

De acuerdo con los legisladores oficialistas, Rubio se comprometió a compadecer en las próximas semanas ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para discutir sobre el actuar en Venezuela durante los últimos meses.

La captura de Maduro, quien se encuentra en una prisión federal de Nueva York acusado de narcoterrorismo y otros cargos, fue justificada por la Administración Trump como una misión policial para hacer cumplir una orden judicial en contra del depuesto mandatario venezolano.