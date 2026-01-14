Putin y Lula llaman a respetar la soberanía venezolana

Moscú, Rusia.

Según el comunicado, Putin y Lula coincidieron en la necesidad de que se garantice "la soberanía estatal y los intereses nacionales de la República Bolivariana".

"Los líderes intercambiaron opiniones sobre la actualidad internacional, con especial atención a la situación en Venezuela", señala la nota oficial.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin , sostuvo este miércoles una conversación telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , con el que coincidió en el análisis de la situación en torno a Venezuela, informó el Kremlin.

Ambos mandatarios "acordaron continuar coordinando esfuerzos, incluido en el marco de la ONU y a través de los BRICS, para reducir la tensión en América Latina y otras regiones del mundo".

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, saludó horas antes la política de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la defensa de la soberanía del país tras la "operación ilegal" de Estados Unidos, que acabó en la captura de Nicolás Maduro.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Observamos con gran interés, preocupación y simpatía cómo las autoridades venezolanas defienden sus derechos y su independencia, al tiempo que demuestran flexibilidad y expresan su voluntad de dialogar con Estados Unidos", dijo Lavrov.

Durante la llamada, que duró unos 45 minutos, Lula y Putin también centraron su atención en los preparativos para la octava Comisión Bilateral de Alto Nivel Brasil-Rusia, programada para el 5 de febrero, en Brasilia, informó el Gobierno de Brasil en una nota.

Este encuentro, que se desarrollará de forma tanto virtual como presencial, será copresidido por el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, y el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin.

Según el Ejecutivo brasileño, tras una petición expresa de Lula, Putin se comprometió a enviar una delegación de alto nivel a la capital brasileña para participar de forma presencial en la cita, que servirá para "acelerar" el vínculo bilateral en áreas clave como el comercio, la energía, la tecnología, la educación y la cultura.