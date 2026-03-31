El papa espera que Trump reduzca la cantidad de violencia en Oriente Medio

El Vaticano

"Me han dicho que el presidente Trump dijo que quería terminar la guerra. Espero que esté buscando una forma de reducir la cantidad de violencia, lo que sería una contribución significativa para frenar el odio que se está creando y aumentando constantemente en Oriente Medio y en otros lugares", señaló el pontífice estadounidense.

El papa León XIV afirmó este martes que espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , esté buscando una manera de reducir la violencia y el odio en Oriente Medio y en otras regiones, y expresó su deseo de que la guerra pueda terminar incluso antes de Pascua.

Preguntado por los periodistas a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, añadió: "Seguiré haciendo este llamado a todos los líderes del mundo: vuelvan a la mesa para hablar, busquemos soluciones a los problemas, busquemos formas de reducir la cantidad de violencia que estamos promoviendo".

El pontífice añadió que hay "que buscar de promover el diálogo y buscar soluciones sin las armas para resolver los problemas".

León XIV ya urgió este domingo a detener la espiral de violencia en Oriente Medio e Irán "antes de que se convierta en una vorágine irreparable", llamando a la responsabilidad moral de las potencias implicadas en la crisis, en un llamamiento tras el rezo del ángelus.

"Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable", dijo.

Y agregó: "Que la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia", para acto seguido pedir oraciones por la paz.

El llamamiento del pontífice se produjo solo un día después del ataque con el que Estados e Israel buscan tumbar el régimen iraní, que respondió atacando Israel e intereses estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros países.