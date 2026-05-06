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Países de origen pagarán el traslado de los infectados por hantavirus

Fuentes del Gobierno español dijeron que el traslado y cuidado de los contagiados será sufragado por las aseguradoras y sus países de origen

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 13:59 -
  • Agencia EFE
Países de origen pagarán el traslado de los infectados por hantavirus

El crucero neerlandés MV Hondius, anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde.

 Foto: EFE
Madrid, España

El traslado y cuidado de los infectadas por hantavirus que lleguen a la isla españolas de Tenerife (Atlántico) el sábado en el crucero MV Hondius será sufragado por las aseguradoras y sus países de origen, según fuentes del Gobierno español.

En el caso de pasajeros que sean comunitarios, "se ofrecerá a cada Estado miembro que lleve a cabo la repatriación de sus nacionales. Si fuera necesario, por imposibilidad de algún Estado, la Comisión Europea se hará cargo del traslado del pasaje originario de países UE", explicaron fuentes del Ministerio del Interior.

En el caso de los pasajeros procedentes de terceros países, "este jueves se mantendrá una reunión específica con el Ministerio del Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para coordinar las acciones previstas", explicaron las mismas fuentes.

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La evacuación del pasaje se iniciará el 11 de mayo y todos permanecerán en el crucero hasta la llegada de los aviones que los evacuen.

El crucero MV Hondius ha partido ya de Cabo Verde rumbo al puerto secundario de Granadilla de Abona, en la isla canaria de Tenerife, donde tiene previsto llegar tras más de tres días de navegación, informaron a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad.

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Agencia EFE
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