Países de origen pagarán el traslado de los infectados por hantavirus

Madrid, España

El traslado y cuidado de los infectadas por hantavirus que lleguen a la isla españolas de Tenerife (Atlántico) el sábado en el crucero MV Hondius será sufragado por las aseguradoras y sus países de origen, según fuentes del Gobierno español.

En el caso de pasajeros que sean comunitarios, "se ofrecerá a cada Estado miembro que lleve a cabo la repatriación de sus nacionales. Si fuera necesario, por imposibilidad de algún Estado, la Comisión Europea se hará cargo del traslado del pasaje originario de países UE", explicaron fuentes del Ministerio del Interior.

En el caso de los pasajeros procedentes de terceros países, "este jueves se mantendrá una reunión específica con el Ministerio del Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para coordinar las acciones previstas", explicaron las mismas fuentes.