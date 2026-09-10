Organizaciones proinmigrantes piden al Gobierno de Trump mantener vigente el TPS a los salvadoreños

Nueva York, Estados Unidos. Organizaciones proinmigrantes pidieron este jueves al Gobierno de Donald Trump que no mantenga en la incertidumbre a los salvadoreños bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y brinde información precisa sobre el programa que les permita saber sobre su futuro en EE.UU.

"Toda familia merece la oportunidad de vivir en seguridad, contribuir a sus comunidades y construir un futuro estable sin el temor constante a la deportación", indicó la Coalición de Inmigración de Nueva York en un comunicado.

Según dijo su presidente, Murad Awawdeh, en lugar de brindar a las familias la certeza que merecen, el gobierno federal ha guardado silencio sobre el estado de sus protecciones, dejando a los beneficiarios del TPS en una situación de incertidumbre.