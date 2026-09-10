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Organizaciones proinmigrantes piden al Gobierno de Trump mantener vigente el TPS a los salvadoreños

Organizaciones proinmigrantes pidieron al Gobierno de Trump que aclare el futuro de los salvadoreños amparados bajo el TPS y evite mantenerlos en incertidumbre sobre su permanencia en Estados Unidos

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 18:58 -
  • Redacción La Prensa
Organizaciones proinmigrantes piden al Gobierno de Trump mantener vigente el TPS a los salvadoreños

Organizaciones proinmigrantes reclamaron al Gobierno de Donald Trump claridad sobre el futuro del TPS para los salvadoreños beneficiarios del programa en Estados Unidos.

 Foto: EFE

Nueva York, Estados Unidos. Organizaciones proinmigrantes pidieron este jueves al Gobierno de Donald Trump que no mantenga en la incertidumbre a los salvadoreños bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y brinde información precisa sobre el programa que les permita saber sobre su futuro en EE.UU.

"Toda familia merece la oportunidad de vivir en seguridad, contribuir a sus comunidades y construir un futuro estable sin el temor constante a la deportación", indicó la Coalición de Inmigración de Nueva York en un comunicado.

Según dijo su presidente, Murad Awawdeh, en lugar de brindar a las familias la certeza que merecen, el gobierno federal ha guardado silencio sobre el estado de sus protecciones, dejando a los beneficiarios del TPS en una situación de incertidumbre.

EE UU deja en suspenso el futuro del TPS para unos 170,000 salvadoreños

El Departamento de Seguridad Nacional informó el miércoles -cuando se vencía el TPS para salvadoreños- que mantendrá vigente, hasta nuevo aviso, el programa que beneficia a unos 170.000 migrantes de El Salvador.

En 2001, después de dos devastadores terremotos ocurridos el 13 de enero y el 13 de febrero, la Administración del presidente George W. Bush les otorgó el TPS.

Por su parte, la Cofradía de Entidades Pentecostales de las Américas (CEPA), que reúne iglesias a través del país, agradeció al Departamento de Seguridad el "avance positivo y alivio" que tiene el anuncio para miles de familias.

El TPS llega a su fin para más de 170.000 salvadoreños tras 25 años de protección

A su vez instó al Gobierno de Trump a que se prorrogue oficialmente el TPS, lo que brindaría a salvadoreños y sus familias "la seguridad, estabilidad y garantía" que necesitan para seguir "trabajando legalmente, cuidando de sus familias, contribuyendo a sus comunidades y construyendo sus vidas en Estados Unidos".

La organización, que representa a 21.000 iglesias latinas y unos 4 millones de miembros en EE.UU. y América Latina, recordó que esta semana sus líderes se reunieron en Washington para "orar, abogar y solicitar a la Administración Trump que extienda el TPS" a esta comunidad.

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