Nueva tarifa de $250 que EEUU cobrará a viajeros por su visa entrará en vigor en octubre

Washington, Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos impondrá una tarifa extra de al menos 250 dólares a las visas de todos los extranjeros que ingresen al país como visitante, un costo, aprobado en la reciente ley presupuestaria del presidente Donald Trump, que se sumará a los valores ya establecidos.

La denominada ‘tarifa de integridad de visa’ va dirigido a todos los extranjeros que ingresan al país con una visa que no sea de inmigrante como de turistas, negocios, y estudiantes.

El nuevo cobro entrará en vigor el 1 de octubre de 2025, fecha de inicio del nuevo año fiscal en Estados Unidos, según confirmó el Departamento de Estado.

Se espera que esta medida afecte al sector turístico en EEUU ya que entrará en vigencia unos meses antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Expertos advierten que el aumento de los costos de entrada a EEUU, podría disminuir el número de aficionados internacionales dispuestos a planificar viajes al país, lo que pone en riesgo los beneficios económicos esperados durante el evento deportivo.

Estados Unidos emitió casi 11 millones de visas de no inmigrante en 2024, según cifras del Departamento de Estado.

Los viajeros que cumplan con las condiciones de su visa y salgan tendrán derecho a un reembolso.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo a la CNN que la tarifa se estableció “para apoyar” las prioridades del Gobierno del presidente Donald Trump en materia migratoria.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que la nueva tarifa podría reducir el déficit federal en 28.900 millones de dólares durante los próximos diez años.