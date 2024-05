Exmagistrado de Nicaragua acusa a Daniel Ortega de expropiar sus bienes

No esperaba que afectaran a su familia

El exmagistrado judicial, a quien las autoridades despojaron de su nacionalidad hace 15 meses, explicó que las propiedades, entre viviendas y negocios, han sido “tomadas” por la Policía Nacional, que dirige un consuegro de Ortega y Murillo.

“Solo habían hecho las confiscaciones en el Registro (de la Propiedad), pero en muchas propiedades no habían tomado posesión, ahora sí lo hicieron”, apuntó.

Solís, que acusó a Ortega y Murillo de no actuar con sensatez y cordura en la crisis que vive el país desde abril de 2018, sino más bien con el afán de imponer un “Estado de terror” con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales, dijo que no esperaba que el Gobierno afectara a sus familiares.

“Creí que se iban a limitar a mi persona. Y eso que en Costa Rica lo que hecho es tener una vida con bastante perfil bajo en lo político, no me he metido de cabeza en ninguna de las organizaciones (opositoras)”, comentó el exjuez, que cuando renunció a su cargo sostuvo que en Nicaragua se estaba consolidando “al menos una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que han hecho desaparecer todos los poderes del Estado”.

El viernes pasado, el Gobierno sandinista inauguró una escuela de hotelería en el balneario de San Juan del Sur, en el Pacífico, en un condominio construido por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y sus cuatro hijos, y en el hotel Casablanca, propiedad de la madre del exmagistrado, de 93 años.