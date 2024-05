Juez pide al jurado que ignore la petición de la defensa de no enviar a Trump a prisión

“El señor Todd Blanche les pidió en esencia que no enviara al acusado a prisión. Ese comentario fue inapropiado y debe ignorarlo. En sus deliberaciones no podrá discutir, considerar ni siquiera especular sobre cuestiones relativas a la sentencia o a la pena”, dijo el juez Juan M. Merchan.

El juez encargado del juicio penal del expresidente Donald Trump (2017-2021) -acusado de falsificar documentos para silenciar a una actriz porno y proteger su carrera presidencial en 2016- ordenó este martes al jurado que ignore la parte de los argumentos finales de la defensa en la que se les pidieron no mandar al candidato republicano a prisión.

“(Cohen) vino aquí, levantó la mano derecha y les mintió a cada uno de ustedes repetidamente. No se puede enviar a alguien a prisión, no se puede condenar a alguien basándose en las palabras de Cohen”, anotó ante el jurado en su última oportunidad de convencerlos de que se decidan por el veredicto de “no culpable”.

Trump, que es el primer exmandatario de Estados Unidos en ser juzgado en un proceso penal, está acusado en este juicio de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales y de ser encontrado culpable, podría ser sentenciado a libertad condicional o hasta cuatro años de prisión.

Una vez que el jurado se retiró de la sala de Tribunal Penal de Manhattan para comer, Merchan dijo que el comentario de Blanche era “escandaloso”.

“Sabe que hacer un comentario como ese es muy inapropiado. Simplemente no está permitido. Punto. Me es difícil imaginar que haya sido accidental”, dijo el juez señalando la larga experiencia profesional del abogado.