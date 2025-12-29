Netanyahu habla por teléfono con Elon Musk tras su llegada a Estados Unidos

Florida, Estados Unidos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo una llamada telefónica anoche desde Florida (Estados Unidos) con el empresario Elon Musk, al que invitó a participar en una conferencia sobre transporte inteligente que se celebrará en Israel en marzo, informó este lunes su Oficina en un comunicado. Durante la llamada telefónica, Musk aceptó la invitación del primer ministro israelí y ambos abordaron "la continuidad de la colaboración con Tesla y el avance de la legislación relativa a los vehículos autónomos", recoge el comunicado.

Netanyahu llegó ayer, domingo, a Estados Unidos para mantener el que será el quinto encuentro en lo que va de año con el presidente Donald Trump y, aunque no hay una agenda pública, se espera que aborden el avance hacia la segunda fase del frágil alto el fuego en Gaza y las tensiones de Israel con Irán y Líbano. Este lunes el líder israelí mantuvo desde Florida un primer encuentro con Tali e Itzik Gvili, los padres de Ran Gvili - que han viajado con Netanyahu a Estados Unidos- el último rehén fallecido que todavía queda en Gaza, informó la oficina del mandatario en otro comunicado. "Durante la reunión, el primer ministro y su esposa, Sara Netanyahu, ofrecieron fortaleza y apoyo a los padres de Ran, y Netanyahu les aseguró que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para que su hijo, un valiente héroe, sea repatriado a Israel para su entierro", recoge otra nota del mandatario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.