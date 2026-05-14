Nueva ronda de negociaciones entre Israel y Líbano en medio de nuevos ataques

Washington, Estados Unidos

Representantes de Israel y el Líbano iniciaron este jueves una tercera ronda de negociaciones de paz en Washington, que se extenderá durante dos días, después de que Beirut advirtiera de que la continuación de los ataques israelíes socava los esfuerzos fortalecer el alto el fuego entre ambos países.

Un alto cargo del Departamento de Estado confirmó a EFE que las conversaciones ya comenzaron.

La delegación libanesa está formada por la embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh, y el enviado especial Simon Karam, mientras que del lado israelí están el embajador Yechiel Leiter y el viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin.

Estados Unidos, que ejerce de mediador, está representado por el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham; el embajador en Israel, Mike Huckabee, y el embajador en el Líbano, Michel Issa.